Leite anuncia criação de Secretaria da Defesa Civil e novas medidas de proteção do Estado

Eduardo Leite, ao lado do vice Gabriel Souza, apresentou medidas para fortalecer a Defesa Civil. João Pedro Rodrigues / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A poucas semanas de completar dois anos da enchente que assolou boa parte do território gaúcho, o governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira (18) um pacote de medidas para reforçar a Defesa Civil e apresentou um balanço sobre as ações de proteção do Estado contra eventuais catástrofes climáticas. Entre as novidades, está a nova Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que vai desvincular o órgão da Casa Militar.

Para ser estabelecida, é preciso que os deputados estaduais aprovem a criação da nova pasta. Leite prometeu encaminhar o projeto de lei à Assembleia "nos próximos dias" e justificou a decisão de criar a secretaria neste período, a poucos meses de encerrar o governo, para que houvesse uma estrutura bem estabelecida. Com uma secretaria, o Piratini promete mais autonomia administrativa e orçamentária para a Defesa Civil.

— Essa decisão reflete o aprendizado que tivemos nos últimos anos e a necessidade de preparar o Estado de forma permanente para lidar com eventos cada vez mais frequentes e intensos. Ao elevar essa estrutura ao nível de secretaria, damos mais força institucional para prevenir, responder e reconstruir com mais eficiência, sempre com foco na proteção da população — defendeu Leite.

Além da nova secretaria, o governo assinou o contrato para elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, prevendo lançar o documento em até 12 meses. Até então, o Piratini aguardava o lançamento de um plano nacional, consolidando as diretrizes de defesa. Isso aconteceu em novembro do ano passado, com prazo de dois anos para que cada Estado elabore seu plano de Defesa Civil.

Durante cerca de duas horas de apresentação no Palácio Piratini, o governador abordou diversas ações ligadas ao Plano Rio Grande, criado para a reconstrução do Estado após as enchentes de 2023 e 2024. Sempre ao lado do vice Gabriel Souza, que mal falou durante o evento, Leite destacou que o governo já destinou R$ 10,5 bilhões para a recuperação do Estado, como em obras de pontes e ruas e construção de moradias.

Além disso, R$ 1,24 bilhão foram aportados na etapa chamada de "preparação" do Estado para futuros eventos climáticos. O investimento engloba a aquisição de três novos radares e a implantação de 237 estações hidrometeorológicas, que aprimoram a previsão climática e o envio de alertas mais precisos sobre chuvas e nível dos rios.

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Leite prometeu divulgar em até 10 dias o local exato de onde será instalado o primeiro dos três radares adquiridos. O posicionamento do segundo equipamento vai ser definido até o final do ano, enquanto o terceiro ficará para o início de 2027.

Outro anúncio feito pelo governo nesta quarta foi a aquisição de conjuntos operacionais para equipar a Defesa Civil de 73 municípios, mapeados a partir do impacto que tiveram na enchente. O investimento de R$ 15,7 milhões vai destinar 73 picapes, 73 geradores de energia e 342 rádios transceptores portáteis para as cidades contempladas.

Batimetrias

Secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, apresentou detalhes sobre as batimetrias realizadas pelo Estado. João Pedro Rodrigues / Divulgação

O governo compartilhou os resultados preliminares da batimetria (que faz a medição da profundidade dos rios e o mapeamento do leito dos rios) do Delta do Jacuí e do Guaíba. A análise fez o cruzamento de dados com levantamentos anteriores, feitos em 2013 e 2015 em poucos pontos dos cursos hídricos, e chegou à conclusão de que não houve alterações no fundo dos rios.

— Temos regiões que estão mais assoreadas e menos drenadas, ou seja, sem alterações no fundo dos rios. Mas é um dado preliminar. Não vemos diferença significativa, pelo contrário, há trechos em que se viu mais fluxo de água — explicou a secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann.

O resultado afasta a necessidade de que seja feita a dragagem do Guaíba e do Jacuí, muito cobrada por prefeitos e políticos da região. O custo do serviço é estimado em cerca de R$ 1 bilhão.