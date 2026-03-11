Lajeado inaugura banco vermelho para combater violência contra a mulher

Mensagem “Você não está sozinha” foi pintada no banco instalado no Parque Ney Santos Arruda. Isabela Giasson / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Lajeado se juntou ao movimento internacional para dar visibilidade à campanha de combate e conscientização sobre a violência contra as mulheres. Um banco vermelho com a mensagem "Você não está sozinha" foi instalado no Parque Ney Santos Arruda, durante a programação do Dia da Mulher no último domingo. O espaço também reúne informações sobre canais de denúncia.

A iniciativa é inspirada na lei federal que incentiva a instalação dos bancos em espaços públicos, para chamar atenção da sociedade para os casos de feminicídio e os diferentes tipos de violência contra as mulheres.

Para a prefeita de Lajeado, Glaucia Schumacher, o poder público tem o compromisso de fortalecer a rede de proteção e criar caminhos para dar amparo às mulheres em situação de violência.

— Esperamos que todos que passem pelo parque e vejam o banco reflitam, ainda que por alguns segundos, sobre a violência e o quanto ela prejudica tantas famílias — afirmou.

Plano de voo

Prestes a perder toda sua atual bancada, o PSDB gaúcho planeja fazer quatro cadeiras na Assembleia Legislativa na eleição de outubro. O presidente estadual, Moisés Barboza, e a vereadora de Caxias do Sul, Marisol Santos, são as principais apostas.

Em Brasília, os tucanos têm confiança na reeleição de Daniel Trzeciak, que optou por permanecer no partido, e almejam ainda conquistar uma segunda cadeira.

Inédito

Erika Hilton (PSOL-SP) foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Ela se torna a primeira mulher trans a ocupar o posto.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul