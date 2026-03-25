Kassab promete definir até terça-feira quem será o candidato a presidente do PSD

Kassab e Leite concederam entrevista coletiva após o encontro em São Paulo. Mauricio Tonetto / Divulgação

Depois de mais de duas horas de reunião com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, o governador Eduardo Leite saiu sem saber se será ou não candidato a presidente da República. Kassab promete anunciar o escolhido até a próxima terça-feira, dia 31. A disputa está entre Leite e Ronaldo Caiado.

Antes de entrar para a reunião com Kassab, Leite deu entrevistas explicando por que se considera a melhor opção. Destacou que não é ligado nem ao presidente Lula nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, por isso, tem como conquistar a fatia do eleitorado que deseja uma opção de centro. Disse que tem condições de conversar tanto com os eleitores que nas pesquisas declaram voto em Lula porque desejam evitar o retorno do bolsonarismo, quanto com os que declaram voto em Flávio Bolsonaro por rejeição ao PT.

Após o encontro, Kassab disse que é um privilégio ter dois nomes como Leite e Caiado, mas desconversou sobre o critério que usará para definir o escolhido e garantiu que não há um favorito entre os dois.

— A solução é política. Não será uma solução técnica, nem uma prévia, nem pesquisa. Tenho certeza de que vai prevalecer o bom senso e que apresentaremos uma alternativa boa para o país.

Leite disse que saiu muito animado da conversa com Kassab e elogiou o presidente do PSD por ter conseguido até aqui construir um partido que agora está maduro paras apresentar candidato a presidente. Repetiu que, no contexto político do Brasil de hoje, com uma eleição polarizada, o PSD precisa escolher quem conseguir conversar com um espectro mais amplo do eleitorado.