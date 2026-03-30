Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fumaça escura
Análise

Kassab elogia Leite, mas não dá sinal de que será ele o escolhido para concorrer a presidente 

Presidente do PSD veio a Porto Alegre prestigiar a filiação de deputados 

Rosane de Oliveira

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