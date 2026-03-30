Kassab elogia Leite, mas não dá sinal de que será ele o escolhido para concorrer a presidente 

Com os dedos abertos, para indicar o 55, número do PSD, Polo, Gabriel Souza, Gilberto Kassab, Eduardo Leite, Frederico Antunes e Aloisio Classmann Mauricio Tonetto / Divulgação

Com a frieza que faz dele o comandante de um partido capaz de fechar alianças à esquerda e à direita, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, deixou Porto Alegre depois de uma passagem relâmpago no final da tarde de domingo sem dar qualquer sinal de quem será o candidato a Presidência da República. Kassab veio ao Rio Grande do Sul para prestigiar o ingresso dos deputados Ernani Polo e Frederico Antunes, que deixaram o PP, como acertado com ele no dia 21 de março, e aproveitou para receber também Aloísio Classmann, egresso do União Brasil.

Com quase duas horas de atraso em relação ao previsto, Kassab entrou no palco montado no Hotel Deville atrás de Leite e em meio aos principais líderes do PSD no Estado. No início da saudação aos recém-chegados, rasgou elogios ao governador, mas não deu nenhum sinal de que será ele o escolhido na disputa interna com Ronaldo Caiado.

A falta de um sinal, por mínimo que fosse, frustrou os que nos últimos dias se entusiasmaram com as manifestações de apoio à candidatura de Leite, vindas de fora do PSD. Kassab fez questão de deixar claro que o motivo de sua visita, prometida quando convidou Polo e Frederico, era celebrar as filiações. O candidato a presidente, esclareceu, será anunciado “nos próximos dias”. Na semana passada, em São Paulo, ele havia dito que seria “até terça-feira (31)”. A dirigentes do PSD informou que o “dia D” seria hoje.

No salão reservado para 200 pessoas, mas que acabou recebendo o dobro, Kassab saudou a chegada dos três deputados, que fazem a bancada do PSD sair de uma para oito cadeiras e se credenciar como uma das principais forças na Assembleia Legislativa.