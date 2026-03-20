Justiça Eleitoral indefere candidatura de Valdir Bonatto em Viamão

Valdir Bonatto é deputado estadual e concorre pelo PSD a prefeito de Viamão. Lucas Kloss / ALRS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Justiça Eleitoral indeferiu mais um registro de candidatura da eleição suplementar de Viamão. Desta vez, quem teve o pedido negado foi Valdir Bonatto (PSD). Na avaliação da juíza Cristiana Acosta Machado, Bonatto não cumpre os requisitos definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para quem quiser concorrer. Ainda cabe recurso da decisão, e, por enquanto, o candidato concorrerá na condição sub judice (sob julgamento).

O candidato filiou-se ao PSD no dia 21 de janeiro deste ano, após saída conturbada do PSDB. Na resolução que definiu as regras para a eleição suplementar, o TRE manteve a exigência constitucional de que os candidatos precisam ter, no mínimo, seis meses de filiação partidária para estarem aptos ao pleito.

Na data da eleição em Viamão, marcada para 12 de abril, Bonatto não terá completado três meses desde que ingressou na nova sigla.

"No caso concreto, os autos revelam que o impugnado possuía filiação regular a outra agremiação (PSDB) durante o marco temporal de seis meses anteriores ao pleito. A desfiliação e subsequente migração para o PSD em janeiro de 2026 decorreram de decisão política voluntária e estratégica do candidato, e não de expulsão ou fator externo imprevisível. Permitir a candidatura de quem voluntariamente abandonou legenda anterior após o prazo fatal feriria a isonomia e a estabilidade das regras democráticas", diz trecho da decisão, publicada na quinta-feira (19).

Em nota, a defesa de Bonatto afirma ter convicção de que a candidatura será confirmada, baseada na jurisprudência de casos semelhantes revertidos por tribunais superiores. O argumento dos advogados do candidato é de que as regras sobre tempo de filiação foram feitas para eleições regulares, e não para as suplementares que ocorrem foram do calendário habitual.

"Decisões anteriores do Tribunal Superior Eleitoral já mostraram que, em situações como essa, a regra do tempo mínimo de filiação pode ser adaptada. Os advogados entendem que o caso de Bonatto se encaixa nesse entendimento. Por isso, seguem confiantes de que o caso será analisado dentro desse mesmo contexto jurídico", diz trecho da nota.