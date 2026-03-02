Juíza reconhecida pelo combate à violência contra as mulheres toma posse no TRE

Presidente do TRE, desembargador Mario Crespo Brum, cumprimentou a nova colega durante solenidade de posse. Guilherme Lund / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Reconhecida pelos anos de atuação no combate à violência doméstica contra as mulheres, a juíza de Direito Madgéli Frantz Machado tomou posse nessa segunda-feira (2) como desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Ela foi eleita pela classe de juízes de direito do Tribunal de Justiça em janeiro deste ano.

Um de seus principais trabalhos foi a criação e coordenação do Projeto Borboleta, em 2011, que desenvolve ações para garantir apoio emocional e proteção às vítimas de violência doméstica e familiar e prevenir novos casos de agressão contra mulheres.

O programa também estabeleceu os Grupos Reflexivos de Gênero, que oferece reeducação para homens envolvidos em situações de violência doméstica, familiar ou afetiva contra mulheres.

No discurso de posse, Madgéli destacou a importância de assumir o cargo durante o mês de março, no qual é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

— Março é chamado à responsabilidade coletiva de avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Cada mulher que hoje ocupa espaços institucionais o faz sobre os alicerces seguidos por aquelas que ousaram reivindicar igualdade — enfatizou.