Jair Bolsonaro deve sair do hospital direto para a prisão domiciliar

Bolsonaro foi julgado e condenado à prisão em regime inicialmente fechado por tentativa de golpe de Estado. Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

Ainda sem previsão de alta, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve sair do hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o dia 13 de março, direto para a prisão domiciliar. O aval para a mudança de status para prisão humanitária do ex-presidente foi dado nesta segunda-feira (23) pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, a quem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou um parecer.

O pedido dos advogados de Bolsonaro, entre os quais está o filho mais velho, Flávio, para a transferência de regime alega que Bolsonaro precisa de monitoramento permanente para não correr o risco de uma nova crise como a que levou à hospitalização. O ex-presidente aspirou líquido do estômago e teve uma pneumonia bilateral.

O boletim médico divulgado domingo (22) diz que Bolsonaro manteve-se estável clinicamente, sem febre e sem intercorrências, mas segue sem previsão de alta. Nos últimos dias, os marcadores de infecção recuaram, o que significa que os antibióticos aplicados por via intravenosa surtiram efeito.

Com o parecer da Procuradoria-Geral da República e os laudos médicos, Alexandre de Moraes não tem como sustentar a manutenção de Bolsonaro na Papudinha. Do ponto de vista político, a transferência para a prisão domiciliar tira discurso dos filhos, que acusam Moraes de manter o pai como preso político, em condições incompatíveis com seu estado de saúde.