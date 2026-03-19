Heitor Schuch e Elton Weber confirmam filiação ao PSD

Weber (E) e Schuch têm parceria desde início da carreira política. Marcelo Bertani / Assembleia Legislativa/Divulgação

Agora é oficial: os deputados Heitor Schuch e Elton Weber confirmaram nesta quinta-feira a saída do PSB e a entrada no PSD, partido do governador Eduardo Leite. A troca, adiantada pela coluna nos últimos dias, é o epílogo de uma crise que deixará o PSB gaúcho sem representação na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, a menos que consiga conquistar algum deputado até o final da janela em que é permitida a troca de partido sem risco de perder o mandato.

A crise começou com o não reconhecimento do resultado da eleição para o diretório regional, pela direção nacional do partido. Os dois deputados integram o grupo que disputou o poder com o ex-deputado Beto Albuquerque e perdeu. Beto assumiu a direção estadual do PSB e, de pronto, anunciou a saída do partido do governo de Eduardo Leite (PSD). O partido apoiará o PT na eleição para presidente da República e o governo estadual.

Na nota em que anunciaram a saída, Shuch e Weber destacam que desde o início da vida pública os dois trabalham em conjunto, sempre tendo a agricultura familiar, o desenvolvimento regional, o cooperativismo e as micro e pequenas empresas como foco de seu trabalho. Ressaltam que a saída do PSB tem como causa principal, mas não única, a intervenção da direção nacional, que não reconheceu o resultado do último congresso. Shuch e Weber apontam também “o desconforto com o apoio incondicional do PSB ao governo federal”.

“O governo do presidente Lula não está dando a devida atenção à agricultura familiar, público historicamente representado pelos mandatos dos dois deputados, promovendo o desmonte de políticas públicas essenciais para o setor, como o seguro rural e o Proagro”, diz a nota.