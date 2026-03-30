Heinze desiste de disputar eleição e deixa caminho livre para Silvana ser vice de Zucco

Heinze já havia dito que seria candidato a vice ou não disputaria eleição. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Está livre o caminho para o PP formalizar a indicação da deputada Silvana Covatti como vice de Luciano Zucco (PL). O senador Luis Carlos Heinze, que havia sido convidado por Zucco para ser vice, anunciou nesta segunda-feira (30) que encerrará seu ciclo eleitoral ao final do mandato.

Em nota, Heinze disse que tomou a decisão depois de conversar com a família, amigos e colaboradores.

“Essa decisão não é recente. Já havia anunciado que não concorreria à reeleição ao Senado e, desde então, passei a direcionar esforços para o fortalecimento de novas lideranças, como os deputados federais Marcel van Hattem (Novo) e Sanderson (PL), que representam os princípios e valores conservadores reiteradamente defendidos por mim”, escreveu Henze.

O senador acrescentou que não quis concorrer a governador e que ficou muito honrado ao receber o convite para ser vice na chapa de Zucco, mas decidiu que vai encerrar a carreira e não será candidato a nada.

Confira a íntegra da nota

Ao longo da vida pública, sempre tomei decisões importantes ouvindo aqueles que caminham comigo desde o início: minha família e um grupo de amigos e colaboradores. Com esse mesmo espírito, comunico que não disputarei novos cargos eletivos ao término do atual mandato.

Essa decisão não é recente. Já havia anunciado que não concorreria à reeleição ao Senado e, desde então, passei a direcionar esforços para o fortalecimento de novas lideranças, como os deputados federais Marcel van Hattem e Sanderson, que representam os princípios e valores conservadores reiteradamente defendidos por mim.

Também optei por não participar da disputa ao governo do estado. No entanto, ao ser convidado para compor como vice na chapa de Luciano Zucco, senti-me honrado, especialmente por ainda ter projetos e propostas que gostaria de ver implementados em um governo de direita comprometido com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ainda assim, entendo que este é o momento de encerrar esse ciclo eleitoral.

Após uma reflexão cuidadosa sobre o cenário atual e meu momento de vida, concluo que fiz contribuições significativas para o partido e para nosso estado e país. Permanecerei ativo, colaborando com iniciativas voltadas ao fortalecimento de um Brasil mais próspero, justo e alinhado às convicções que sempre nortearam minha trajetória.

E depois de 28 anos defendendo os interesses do povo gaúcho, encerro esta etapa com a mesma convicção que sempre guiou minha atuação: a política deve ser exercida com seriedade, responsabilidade e compromisso com as pessoas. Que as novas gerações nunca percam isso de vista.