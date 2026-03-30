Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fora do páreo
Notícia

Heinze desiste de disputar eleição e deixa caminho livre para Silvana ser vice de Zucco

Senador anunciou que não será candidato e encerrará seu ciclo eleitoral

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS