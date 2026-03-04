Governo do RS sanciona programa que oferece passagem intermunicipal gratuita a estudantes de baixa renda

Leite sancionou lei em solenidade na tarde desta quarta (4). Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Foi sancionado pelo governador Eduardo Leite o projeto que moderniza e atualiza a lei que concede passagem gratuita de transporte coletivo intermunicipal para estudantes em vulnerabilidade econômica ou social. Com a atualização do programa, que passa a se chamar Passe Fácil Estudantil, o governo do Estado pretende simplificar o acesso ao benefício e ampliar sua abrangência, com foco nos alunos do Interior.

A partir de agora, o Executivo estadual é quem vai gerir e transferir o subsídio diretamente aos estudantes que se encaixam nas regras do Passe Fácil. Atualmente, o repasse dos valores é feito para as prefeituras ou associações estudantis, que atuam como um intermediário do processo que é considerado burocrático.

Os próprios alunos farão o cadastro no programa, diretamente na plataforma oficial, utilizando a conta gov.br. O site apresenta uma lista de documentos necessários e orienta o estudante sobre como solicitar o benefício, que é limitado a um piso regional por semestre (o equivalente a R$ 1.789,04).

As inscrições estão abertas até o dia 27 de março para estudantes que residem no Interior e necessitam de auxílio para o deslocamento até escolas localizadas em outro município. Para alunos das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, o acesso ao benefício não tem prazo determinado. A Metroplan tem até 10 dias úteis para análise da documentação.

Outra alteração é que o benefício de duas passagens diárias passará a ser pago de acordo com os dias letivos dos estudantes, e não dias úteis, como funciona na legislação atual.