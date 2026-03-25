Futuro político de Leite foi o assunto mais comentado na recepção a convidados do South Summit

Eduardo Leite (E), de boné, fala ao lado de María Benjumea (de laranja), fundadora do South Summit. Mauricio Tonetto / Governo do RS/Divulgação

Na recepção aos organizadores e convidados do South Summit, na noite de terça-feira, o assunto mais comentado não foi o evento que começou hoje no Cais Mauá, mas o futuro político de Leite, que estará em discussão no final da tarde, na reunião com o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

A todos que o questionavam, Leite repetia o que publicara pouco antes nas redes sociais:

— Só vou renunciar se for por uma causa maior, que é disputar a Presidência. Se não for candidato, cumprirei o mandato até o fim.

O governador repetiu que tem muito a ser feito nos nove meses que restam de seu governo, especialmente nas obras do Plano Rio Grande, nas concessões e parcerias público-privadas. Dos convidados, Leite recebeu apoio para ser candidato à Presidência, mas deixou claro que a decisão não depende dele, mas de Kassab.

Leite está fardado para concorrer, mas sabe que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também está. Como Kassab insistiu para que Caiado fosse o vice de Ratinho Júnior, quando o governador do Paraná estava no páreo, especula-se que será ele o escolhido, mas Leite não jogou a toalha. Entre aliados, há o temor de que Kassab insista para ele ser vice de Caiado, o que não está nos planos do governador gaúcho.

Deputados do PDT céticos

Deputados do PDT que compareceram à recepção confidenciaram à coluna que têm pouca esperança de um acordo com o PT para a eleição de governador. A descrença advém do fato de que o PT nunca abriu mão da cabeça de chapa e, nas bases, a rejeição à aliança é muito forte.

— Nas nossas também há resistência a um casamento com o PT, já que participamos do atual governo e nossos eleitores não são exatamente de esquerda — confidenciou um dos parlamentares.

O deputado Ernani Polo passou pela recepção antes de sair para um compromisso na Fecomércio foi chamado de “vice-governador” por simpatizantes da candidatura de Gabriel Souza. Polo deve se filiar ao PSD nos próximos dias, convidado por Leite e Kassab para ser o vice de Gabriel.

"Céu, sol, south"

Sempre animada, a espanhola María Benjumea, fundadora do South Summit, saudou a possibilidade de Leite ser candidato e presenteou o governador com um boné preto com a inscrição “Céu, sol, South”, referência à música de Leonardo que é considerada o hino informal do Rio Grande do Sul.