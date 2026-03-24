Frederico Antunes deve sair do PP até 4 de abril 

Deputado Frederico Antunes é líder do governo na Assembleia. Lucas Kloss / AL / Divulgação

Seja qual for o destino do governador Eduardo Leite, é praticamente certo que o deputado estadual Frederico Antunes deixará o PP para se filiar ao PSD. Líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico recebeu apoio da bancada do PP nesta terça-feira (24) para seguir seu caminho. O deputado está descontente com a forma como a família Covatti ocupou espaços no PP e não pretende disputar mais um mandato de deputado estadual.

No fim de semana, quando Gilberto Kassab esteve em Porto Alegre, o PSD ofereceu a Frederico uma das vagas de candidato ao Senado, na chapa encabeçada por Gabriel Souza.

Especula-se que ele poderá ser o suplente de Eduardo Leite, caso o governador decida concorrer ao Senado, mas no governo a convicção das pessoas mais próximas é de que, se não for candidato a presidente, o governador cumprirá o mandato até o fim e não disputará outro cargo.

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