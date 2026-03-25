Força-tarefa promete zerar fila por consultas médicas para 10 mil famílias gaúchas

Beto Fantinel e Lucas Baldisserotto anunciaram programa durante painel no South Summit. Fredy Vieira / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma estratégia lançada nesta quarta-feira (25) pretende zerar a fila de espera por consultas médicas para as mais de 10 mil famílias que integram o programa Família Gaúcha. O programa Viva+, do CIEE-RS, vai oferecer 1,3 mil consultas médicas mensais aos beneficiários, com o objetivo de eliminar a demanda reprimida por atendimentos em até 10 meses.

A iniciativa foi apresentada pelo secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e pelo CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, durante painel no South Summit. O lançamento do programa ocorreu nesta quinta-feira (26). A nova frente de atendimento vai ofertar atendimentos de saúde, incluindo consultas com clínicos gerais e especialistas, para as 10.048 famílias que integram o programa do governo em 92 municípios.

— A iniciativa nasce do compromisso do CIEE-RS em ampliar o cuidado com as pessoas que mais precisam. Ao oferecer consultas com especialistas em diferentes áreas, conseguimos dar uma resposta concreta a uma demanda recorrente da população, qualificando o atendimento e promovendo mais dignidade no acesso à saúde — enfatizou Baldisserotto.

Durante o painel no South Summit, o secretário abordou o combate à pobreza, tema que costuma ficar de fora dos eventos sobre inovação e empreendedorismo. Fantinel apresentou o programa Família Gaúcha como uma estratégia de emancipação social.

— Em um cenário em que mais de 20% da população gaúcha tem mais de 60 anos e a taxa de natalidade está entre as menores do país, a estratégia busca fortalecer a população em idade produtiva, promovendo autonomia financeira e contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado — anunciou Fantinel.

Como vai funcionar

O acesso ao programa Viva+ será por meio do cadastro das famílias realizados pos 314 Agentes de Desenvolvimento da Família (ADFs) contratados pelo CIEE-RS, seguido de uma triagem para identificação da demanda de saúde. A partir disso, as consultas serão agendadas de forma online e realizadas por teleatendimento.

A iniciativa oferece atendimento com clínico geral e uma rede de especialistas em diferentes áreas, como endocrinologia, gastroenterologia, reumatologia, pediatria, pneumologia, hematologia, cirurgia vascular/angiologia, dermatologia, ginecologia e obstetrícia e neurologia.