Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Passe disputado 
Notícia

Fora do PSD, Ana Amélia estuda concorrer a deputada federal por outro partido 

Ex-senadora tem convite do PL, do Republicanos, do MDB e do PSDB para se filiar a tempo de ser candidata 

Rosane de Oliveira

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