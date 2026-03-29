Fora do PSD, Ana Amélia estuda concorrer a deputada federal por outro partido 

Ana Amélia ainda não decidiu o partido ou se será candidata. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Cortejada por quatro partidos, a ex-senadora Ana Amélia Lemos, que deixou o PSD no dia 19 de março, decidirá até 4 de abril se será ou não candidata a deputada federal e por qual das siglas. Ana Amélia recebeu convites do PL, do Republicanos, do MDB e do PSDB para se filiar e concorrer a uma vaga na Câmara.

Ana Amélia conversou com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, no dia 18 de março. Diante da sua decisão irrevogável de deixar o partido, recebeu um pedido para que não tornasse pública a decisão antes de 21 de março, quando Kassab veio ao Estado para o ato de filiação de deputados que deixaram o PSDB e o PSB. Com a fidalguia que a caracteriza, Ana Amélia concordou em segurar a notícia, para não ofuscar as filiações.

Assim que a saída vazou, o pré-candidato do PL a governador, Luciano Zucco, e o presidente do partido, Giovani Cherini, reforçaram o convite para que ela se filie e seja candidata. O mesmo fez o deputado Carlos Gomes, presidente do Republicanos, partido que também está fechado com Zucco.

—Foi um convite reiterado. Há anos eu convido Ana Amélia para se filiar ao Republicanos, mas ela ainda não me deu resposta. Estou confiante — disse Carlos Gomes neste domingo.

Pelo MDB, o vice-governador Gabriel Souza formalizou o convite, lembrando que o partido gostaria muito de ter a ex-senadora como sua representante em Brasília. No PSDB, o senador Aécio Neves procurou Ana Amélia para reiterar o convite que havia feito em outras ocasiões.