Filiação de Doutor Thiago se transforma em ato de defesa da candidatura de Juliana 

Deputado Thiago Duarte retorna ao PDT e fortalece mobilização pela candidatura de Juliana Brizola ao governo estadual. Victor Franciscatto Silveira / Divulgação

O ato de refiliação do deputado Thiago Duarte, o Doutor Thiago, que passou uma temporada no União Brasil e retornou ao PDT na noite de segunda-feira (30), transformou-se num ato de mobilização pela candidatura de Juliana Brizola ao Piratini. Dezenas de pessoas se acotovelaram na sede do PDT, parte delas usando uma camiseta rosa, com a foto de Juliana e do avô, Leonel Brizola, para celebrar a reconquista do deputado.

O coordenador da pré-campanha, Vieira da Cunha, garante que a candidatura é irreversível, com ou sem apoio do PT:

— O partido está mobilizado e entusiasmado com a candidatura da Juliana. É caminho sem volta. Em abril definiremos os coordenadores temáticos do programa de governo e, na segunda quinzena, iniciaremos as caravanas pelo Interior. Serão 20 encontros regionais.

No discurso, Doutor Thiago recordou a eleição para prefeito de Porto Alegre, em 2024, na qual foi vice de Juliana. Disse que, por egoísmo, o PT não abriu mão da candidatura em Porto Alegre, foi para o segundo turno com Maria do Rosário e perdeu. Alertou que o PT estaria repetindo o erro agora, ao não concordar com o pedido da direção nacional de abrir mão da cabeça de chapa em favor de Juliana.

À coluna, Vieira da Cunha disse acreditar que no fim do processo prevalecerá o projeto maior, que é a reeleição de Lula.