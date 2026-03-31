Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

PDT se mobiliza
Notícia

Filiação de Doutor Thiago se transforma em ato de defesa da candidatura de Juliana 

PDT fará 20 encontros regionais para discutir plano de governo 

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS