Famurs promove primeiro painel com pré-candidatos ao Piratini

Entidade municipalista vai promover encontro entre nomes dispostos a concorrer pelo Piratini. Famurs / Divulgaçao

Prefeitos, vices e líderes municipalistas terão na sexta-feira (6) a primeira oportunidade de comparar ideias e propostas dos pré-candidatos a governador do Rio Grande do Sul, na assembleia de verão da Famurs, em Torres. O evento começa nesta quarta-feira (4).

O painel com os pré-candidatos está marcado para às 10h30min da sexta. Dele participarão (em ordem alfabética): Edegar Pretto (PT), Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB).

Além dos cinco pré-candidatos já confirmados, o painel terá um corpo estranho: o presidente estadual do PP, Covatti Filho, que deveria ser excluído — ou pedir para sair — porque não é e não será candidato a governador.

Covatti exigiu ser convidado quando Ernani Polo estava em campanha pelo Interior. Só que Polo desistiu, comunicou à comissão organizadora e não estará fazendo figuração. O PP não terá candidato. O próprio Covatti Filho negociou o apoio ao PL e está trabalhando pela candidatura de Zucco.

A Famurs propõe que os prováveis candidatos ao governo do Estado discutam temas cruciais para os municípios, como o financiamento do sistema público de saúde, o avanço de políticas de irrigação, investimentos em infraestrutura urbana e rural, e estratégias para o desenvolvimento econômico e atração de investimentos.

Para a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, a assembleia representa um momento estratégico para posicionar os municípios no centro das decisões estaduais:

— A assembleia de verão consolida o protagonismo do municipalismo gaúcho. É quando prefeitos e lideranças se unem para afirmar prioridades, cobrar compromissos e apresentar propostas concretas para o desenvolvimento das nossas cidades. A Famurs, como entidade pluripartidária, tem a responsabilidade de conduzir esse diálogo com firmeza e maturidade institucional. O painel com os pré-candidatos ao governo será determinante para que as demandas dos municípios estejam no centro da agenda política.

VIDA: Todas por ELA

A programação da assembleia de verão da Famurs se inicia nesta quarta-feira com a 1ª Famurs Move RS, uma corrida que leva às ruas de Torres um chamado coletivo pelo fim da violência contra a mulher e dos feminicídios. Durante o evento, um painel dedicado ao tema marca o lançamento oficial da campanha “VIDA: Todas por ELA”, iniciativa da federação que orienta e fortalece as prefeituras na implementação de políticas efetivas de prevenção e proteção.

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Os debates técnicos serão distribuídos entre os palcos Crescer e Vida, com painéis sobre desenvolvimento econômico, uso de ferramentas digitais nas prefeituras, projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que impactam os cofres municipais e estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico e atrair investimentos locais.