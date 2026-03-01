Ex-presidente do PSDB assina ficha no PSD e vai concorrer a deputada estadual

Depois de ter sido lançada pré-candidata do PSD ao governo do Estado, a ex-prefeita de Pelotas filiou-se ao partido no fim de semana e lançou sua candidatura a deputada estadual. Paula Mascarenhas havia confirmado sua saída do PSDB na metade de dezembro, mas disse que não se filiaria imediatamente, embora não fosse surpresa para ninguém que o caminho seria acompanhar o governador Eduardo Leite no PSD.
Em um jantar por adesão no CTG Thomaz Luiz Osório, Paula comemorou o aniversário e deu a largada para a pré-campanha, em ato prestigiado por Leite e pelo vice-governador Gabriel Souza. Mais de mil pessoas pagaram R$ 30 pelo galeto com salada para comemorar o aniversário da ex-prefeita, que hoje é secretária de Relações Institucionais de Leite.
PSD prepara ato em 21 de março
As conquistas do PSD no Rio Grande do Sul serão comemoradas em uma pré-convenção no dia 21 de março, data em que o partido deverá anunciar apoio à candidatura de Gabriel Souza. Além dos quatro deputados estaduais e de um federal do PSDB, o PSD espera atrair mais prefeitos ao longo do mês de março, quando será conhecido o futuro do governador Eduardo Leite.
Embora garanta que ainda não decidiu se renuncia ou não ao mandato, é provável que Leite deixe o governo até 4 de abril para estar disponível em caso de desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, de concorrer à Presidência.
Como o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, tem dito que o PSD terá candidato, a avaliação de líderes da sigla é de que Leite seria o número 2 – e não o 3 – na lista de prioridades. O terceiro seria o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, considerado “excessivamente bolsonarista”.
Apresentação à sociedade
Gilberto Kassab convidou Ratinho, Leite e Caiado para um périplo por entidades empresariais de São Paulo. A ideia é dar aos três a oportunidade de apresentar sua visão de governo. O primeiro desses encontros será na Associação Comercial de São Paulo e traz um problema para Leite, pois ocorrerá no dia 9 de março, início da Expodireto, em Não-Me-Toque.
Leite está com dois corações. De um lado, não quer perder a oportunidade de se apresentar como um pré-candidato moderado. De outro, não gostaria de ficar fora da abertura de sua última Expodireto como governador.
Um vice de confiança
Fracassada a tentativa de ter Ernani Polo (PP) como candidato a vice de Gabriel Souza (MDB), o PSD terá de preparar um nome que reúna pelo menos cinco quesitos: fidelidade ao governo de Eduardo Leite, capacidade de articulação, afinidade com o vice, conhecimento dos desafios do Rio Grande do Sul e bom trânsito no MDB.
Um olhar panorâmico sobre os quadros atuais do MDB identifica apenas uma pessoa com todas essas características: o chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Pelo sim, pelo não, Lemos deve se desincompatibilizar até 4 de abril.