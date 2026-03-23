Ex-deputado retorna ao PSDB para ser candidato ao Senado

Cláudio Diaz (de verde) posou para foto ao lado de Betty Cirne Lima, Marcelo Maranata, Moisés Barboza e Bercilio Silva. PSDB / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O ex-deputado federal Cláudio Diaz está de volta ao PSDB e deve concorrer a uma vaga no Senado. Diaz assinou ficha no partido na manhã desta segunda-feira (23), ao lado do presidente estadual tucano, Moisés Barboza, e do pré-candidato a governador Marcelo Maranata.

Em 1988, Diaz participou da fundação do PSDB, partido do qual já foi presidente estadual e vice nacional. Foi deputado pelo partido de julho de 2008 até o início de 2011. Dois anos mais tarde, migrou para o Progressistas. Médico veterinário e pecuarista, Cláudio Diaz está com 72 anos.

Atual presidente nacional do partido, Aécio Neves celebrou o retorno do ex-parlamentar ao partido:

— O retorno dele ao PSDB é um sonho antigo nosso, sua experiência política e sua liderança é um reforço de peso em 2026.

Natural de Rio Grande, Diaz foi secretário de Relações Institucionais durante a gestão de Fábio Branco (MDB) na cidade, entre 2021 e 2024. Na última eleição municipal, concorreu a vice-prefeito na chapa com Branco, que não venceu.

— Diaz é um importante quadro da história do nosso partido e da política gaúcha como um todo. Contar com sua experiência, representatividade e conhecimento sobre o Rio Grande e os gaúchos fortalece o projeto tucano para essas eleições — avaliou Moisés Barboza.

Na corrida pelo Senado, já foram anunciadas as pré-candidaturas de Manuela d'Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta, pela coligação da esquerda, e Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo), à direita. Também se especula que o governador Eduardo Leite, caso preterido pelo PSD na corrida presidencial, também possa optar pela disputa a uma das duas cadeiras como senador.

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