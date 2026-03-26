Ex-BBB Matteus Amaral anuncia filiação ao PP e vai concorrer a deputado federal

Matteus Amaral participou do reality show em 2024 e chegou à final, terminando em segundo lugar. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Finalista do Big Brother Brasil 24, o gaúcho Matteus Amaral anunciou pelas redes sociais que está se filiando ao Progressistas para concorrer a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Em um vídeo publicado no Instagram, o Alegrete — como ficou conhecido durante o reality em razão da sua cidade natal — ressalta sua paixão e sua vontade de "lutar" pelo Estado.

— Entendi que posso e quero fazer muito mais. Quero lutar por quem planta, quem cuida e quem ama esse Estado. Por isso, decidi entrar na política. Aqui está minha raiz e minha verdade — disse o influenciador, no vídeo.

Matteus pretende defender a valorização do trabalho rural, o incentivo ao empreendedorismo, o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento do turismo e da cultura gaúcha como ativos econômicos.

— Venho de uma realidade simples, do interior, e sei na prática os desafios de quem vive do campo. Quero transformar essa vivência em ação, levando uma representação verdadeira para Brasília — disse, em comunicado enviado à imprensa.

Matteus participa, na noite desta quinta-feira (26), do ato de filiações do PP no Ritter Hotel, em Porto Alegre. O partido também deve assinar a ficha da deputada federal Any Ortiz e do secretário Gaúcho da Geral. O partido também apoiará a candidatura de Luciano Zucco (PL) a governador, e vai indicar Silvana Covatti para vice.