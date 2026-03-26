Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Novo rumo
Notícia

Ex-BBB Matteus Amaral anuncia filiação ao PP e vai concorrer a deputado federal

Alegrete, como ficou conhecido durante a edição de 2024 do reality, comunicou decisão em vídeo nas redes sociais

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS