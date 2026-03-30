Escolha de Caiado é derrota para o centro e tira Leite da fila da sucessão 

Presidente do PSD, Gilberto Kassab, avisou Eduardo Leite que Ronaldo Caiado será o candidato oficial do partido. Mauricio Tonetto / Divulgação

Um dia depois de elogiar Eduardo Leite e dizer que ele será presidente, não se sabe se agora ou no futuro, Gilberto Kassab anunciará o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato ao Planalto neste ano. Aos 76 anos, Caiado tem sua derradeira chance de concorrer, mas Leite, de 41, sai da fila da sucessão. Quatro anos longe dos holofotes é tempo demais para a política brasileira e Leite precisará migrar para a iniciativa privada quando terminar o mandato de governador.

A escolha do PSD é uma vitória dos “cabeças brancas” do partido, que não quiseram ousar com um candidato declaradamente de centro. Caiado é um nome da direita clássica e disputa a mesma fatia do eleitorado de Flávio Bolsonaro, que hoje aparece nas pesquisas tecnicamente empatado com o presidente Lula.

No mérito, Caiado é um candidato preparado. Mais preparado do que Flávio, sem dúvida, um senador de atuação pálida, com telhado de vidro e nenhuma experiência administrativa, que se escora exclusivamente no sobrenome Bolsonaro. Governador reeleito de Goiás, Caiado tem índices altos de aprovação, mas é pouco conhecido no Brasil.

No domingo, quando esteve em Porto Alegre, Kassab foi dissimulado no discurso e na breve entrevista que deu no Hotel Deville. Mas Caiado já estava escolhido e, antes de ir embora, Kassab deu a notícia a Leite, frustrando os que ainda tinham alguma esperança de que ele fosse o escolhido.

No entorno do governador, o clima é de consternação. Um dos líderes mais próximos de Leite definiu a escolha de Caiado como uma vitória do fisiologismo. Traduzindo, uma indicação de que o que importa ao PSD é eleger deputados para aumentar o poder de barganha no Congresso e as verbas dos fundos partidários e eleitoral. Hoje, o PSD integra o governo Lula e, Brasil afora, tem alianças alinhavadas com candidatos de esquerda e de direita.