Ernani Polo está a um passo de migrar para o PSD e ser o vice de Gabriel Souza

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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