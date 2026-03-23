Ernani Polo está a um passo de migrar para o PSD e ser o vice de Gabriel Souza

Gabriel Souza (E) e Ernani Polo (D) na abertura da Mercopar, em Caxias do Sul, em outubro de 2025. Bruno Todeschini / Divulgação

Depois de tentar, sem sucesso, a convocação de uma pré-convenção para decidir se o PP teria ou não candidato próprio na eleição para governador, o deputado Ernani Polo estava decidido a abandonar a carreira política. Já tinha até convites para trabalhar na iniciativa privada quando começou a receber apelos de empresários para continuar na vida pública.

Polo descartou concorrer novamente a deputado estadual e disse que não tinha como começar agora uma campanha para deputado federal. Foi aconselhado a se filiar ao PSD e, assim, estar apto a concorrer a vice de Gabriel Souza.

Polo tem pouco mais de duas semanas para decidir, mas não fechou a porta. A empresários que conversaram com ele nos últimos dias lembrou que nunca teve outro partido e que tentou viabilizar a candidatura própria no PP, mas foi atropelado pelo presidente do partido, Covatti Filho, que negociou a aliança direto com a cúpula do PL e do PP nacional e referendou a decisão no diretório estadual, mais restrito do que a convenção.

Disse também que não se sente à vontade no PP, porque não conseguiria trabalhar por um candidato que despreza o que o governo Eduardo Leite fez.

— Nós, do PP, fazemos parte desse projeto. Seria até antiético agora virar oposição — disse Polo a um líder empresarial.

Questionado pela coluna, o deputado confirmou que recebeu convite do PSD, conversou com o governador Eduardo Leite e com Gabriel Souza, mas ainda não decidiu. A indefinição em relação ao futuro de Leite pesa na demora para decidir, já que a presença do governador na disputa eleitoral dá mais peso à chapa de Gabriel.