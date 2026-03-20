Ernani Polo e Frederico Antunes resistem em dizer “sim” ao PSD

Convidados a se filiar ao PSD, os deputados estaduais Ernani Polo e Frederico Antunes, ambos do PP, chegam ao penúltimo fim de semana de março sem uma resposta. A janela para troca de partido se encerra em 3 de abril.
Ex-secretário do Desenvolvimento Econômico, Polo se encontrou com o governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (20) no lançamento do complexo Sirena Gramado, que terá uma unidade do Club Med. O empreendimento de mais de R$ 1 bilhão foi negociado à época em que ele era secretário, o que lhe valeu a admiração de Dody Sirena e dos sócios franceses.
A expectativa no meio empresarial é de que Polo se filie ao PSD até o fim da janela para concorrer a vice de Gabriel Souza (MDB), mas ele tem dito que ainda não decidiu. O deputado tentou se viabilizar como candidato a governador pelo PP, mas o partido optou pela aliança com Luciano Zucco (PL) e indicará a deputada Silvana Covatti como vice.
Líder do governo na Assembleia, Frederico acompanhou o vice-governador na abertura da colheita da soja, em Tupanciretã, mas não confirmou se deixará o PP para se filiar ao PSD. Entre empresários alinhados com governo especula-se que Frederico será o primeiro suplente de Eduardo Leite, se ele de fato concorrer ao Senado.