Ernani Polo e Frederico Antunes resistem em dizer “sim” ao PSD

Polo e Frederico têm futuro incerto no tabuleiro eleitoral. Felipe Dalla Valle / Divulgação

Convidados a se filiar ao PSD, os deputados estaduais Ernani Polo e Frederico Antunes, ambos do PP, chegam ao penúltimo fim de semana de março sem uma resposta. A janela para troca de partido se encerra em 3 de abril.

Ex-secretário do Desenvolvimento Econômico, Polo se encontrou com o governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (20) no lançamento do complexo Sirena Gramado, que terá uma unidade do Club Med. O empreendimento de mais de R$ 1 bilhão foi negociado à época em que ele era secretário, o que lhe valeu a admiração de Dody Sirena e dos sócios franceses.

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A expectativa no meio empresarial é de que Polo se filie ao PSD até o fim da janela para concorrer a vice de Gabriel Souza (MDB), mas ele tem dito que ainda não decidiu. O deputado tentou se viabilizar como candidato a governador pelo PP, mas o partido optou pela aliança com Luciano Zucco (PL) e indicará a deputada Silvana Covatti como vice.