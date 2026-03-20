Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Compasso de espera 
Notícia

Ernani Polo e Frederico Antunes resistem em dizer “sim” ao PSD

Os dois deputados foram convidados a deixar o PP depois que partido aprovou aliança com o PL

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS