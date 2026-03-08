Em clássico, dupla Gre-Nal estampa alerta para denúncias de violência doméstica

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O governo do Estado escolheu o Gre-Nal que encerrou o Campeonato Gaúcho de 2026 para chamar atenção sobre os casos de violência doméstica, e estampou nas camisetas dos dois times um alerta para que as mulheres acionem o telefone 181 para denúncias. A iniciativa faz parte da campanha “Não maquie, denuncie”.

No espaço normalmente utilizado pelo patrocinador master nos uniformes, o governo exibiu a mensagem "violência contra a mulher ligue 181". A equipe de arbitragem entrou em campo, antes do início da partida, vestindo camisetas brancas por cima do uniforme, expondo a marca da campanha do governo estadual.

Aproveitando o público majoritariamente masculino, o governo também planejou outras ações durante a partida para conscientização dos homens. Além das mensagens nos uniformes, estatísticas de feminicídios e de outros crimes cometidos contra mulheres foram exibidas em espaços do estádio e durante inserções em rádio e TV. A ação ainda conta com o apoio de influenciadores digitais.

O objetivo, segundo o Piratini, é reforçar a mensagem de que a violência de gênero precisa ser encarada como um problema estrutural, que exige enfrentamento coletivo.

Somente em 2026, 20 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul, quando são assassinadas por questão de gênero. Segundo estudo Retrato dos Feminicídios, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o Rio Grande do Sul foi o Estado com o maior número de feminicídios da Região Sul entre 2021 e 2025, respondendo por 38,8% das mortes. Foram 444 casos no Estado, frente a 429 ocorrências no Paraná e 272 em Santa Catarina.

Nas redes sociais, tanto Grêmio quanto Internacional publicaram vídeos e materiais informativos a respeito dos elevados casos de feminicídio e com informações de como denunciar situações de agressão ou abusos.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul