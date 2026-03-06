Eduardo Leite oficializa pré-candidatura à Presidência da República pelo PSD

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Em um manifesto publicado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite oficializou sua pré-candidatura à Presidência da República pelo PSD. No documento, Leite critica a polarização e a ausência de uma "agenda clara" para o futuro do país, e apresenta sete temas principais que promete enfrentar.
Intitulado “Manifesto pelo Brasil”, o texto do governador defende que o país retome a competitividade global e apresenta sete temas prioritários que propõe enfrentar caso seja eleito presidente, como a retomada da governabilidade e ampliação da produtividade. Ele também define a responsabilidade fiscal como uma de suas prioridades.
"O Brasil pode ser um país estável em um mundo instável. Pode ser potência energética e ambiental. Pode ser protagonista tecnológico. Pode oferecer prosperidade com democracia. Pode ser novo, diverso, criativo e ousado na direção de uma nação que lidera o seu futuro", escreveu.
Com a carta, o governador indica que deve mesmo renunciar ao cargo até o final do mês, como já vinha sendo projetado. Para estar apto a concorrer, Leite terá de deixar o Piratini até 4 de abril, prazo para desincompatibilização. O PSD gaúcho convocou, para 21 de março, um ato intitulado “O Futuro está Chamando”, em que devem ser assinadas novas filiações e no qual Leite pode aproveitar para anunciar seu futuro político.
Disputa interna
O manifesto de Leite foi publicizado com a intenção de consolidar seu posicionamento e mostrar ao Brasil que sua intenção de disputar a sucessão presidencial é “incontestável”.
No PSD, o gaúcho divide espaço com Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, que também se lançaram pré-candidatos e agora tentam ganhar o favoritismo do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. À imprensa paranaense, Ratinho reagiu ao manifesto e afirmou que o PSD “tem três nomes”.
O movimento foi uma tentativa de se antecipar aos correligionários, que ainda não haviam formalizado suas propostas para além das entrevistas em que trataram do assunto. Nessa sexta, o trio debateu suas ideias em evento da Fundação Espaço Democrático, mantida pelo próprio PSD, na capital paulista.