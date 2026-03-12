Edegar confirma PSB na aliança de esquerda para a disputa do Piratini

Beto e Edegar apertaram as mãos após anúncio do acordo de aliança entre os partidos. Débora Beina / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Encaminhado desde que Beto Albuquerque assumiu o comando do conturbado diretório estadual do PSB, o apoio dos socialistas ao PT foi confirmado nesta quinta-feira (12). Uma reunião entre Beto e o pré-candidato petista ao Piratini, Edegar Pretto, selou a aliança e confirma o sexto partido na frente de esquerda para a eleição estadual.

Edegar garante que o PSB não negociou espaços na coligação antes de selar a aliança. Caso não avancem as conversas com o PDT, que tem Juliana Brizola como pré-candidata a governadora, a vaga de vice na chapa pode ser oferecida aos socialistas. O PSB também pode indicar o suplente de Paulo Pimenta na disputa pelo Senado.

— A intenção do PSB é a mesma que a nossa, continuar construindo essa frente o mais ampla possível e reforçar o palanque de Lula no Estado. Não tratamos de fechar nossa chapa, assim como dos suplentes ao Senado, tratamos de como vamos seguir organizando a mobilização dessa frente política — revelou Pretto.

Durante o encontro, Beto lembrou da aliança firmada em nível nacional, que garantiu vitória a Lula (PT) em 2022 com Geraldo Alckmin (PSB) de vice. Para o ex-deputado, a aliança no Estado reforça o compromisso do partido com a democracia:

— Nos somamos, em primeiro lugar, porque amamos a democracia. Este é o único caminho para lutarmos contra aquilo que faz mal para o nosso povo.

Com o novo acordo, os partidos coligados com o PT, até aqui, são:

PCdoB*

PV*

PSOL

Rede Sustentabilidade

PSB