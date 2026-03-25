Dezessete anos depois, governo conclui barragem do Arroio Jaguari

Obra da barragem foi iniciada em 2009 e será entregue no dia 31 de março, dezessete anos depois. Mauro Nascimento / Divulgação

Iniciada em 2009, no governo de Yeda Crusius, a barragem do Arroio Jaguari, em São Gabriel, está pronta e será entregue no dia 31 de março pelo governo do Estado. Trata-se da maior obra de engenharia concluída na atual gestão, depois de anos de incerteza. No próprio governo, poucos acreditavam que a barragem seria concluída, depois de tantos percalços e paralisações.

Quando assumiu a Secretaria de Obras, em 2023, a arquiteta Izabel Matte resolveu que era preciso destravar a obra. Em 2024, depois de dedicar um bom tempo analisando a situação da construção da barragem do Arroio Jaguari, Izabel apresentou o diagnóstico ao governador Eduardo Leite e garantiu que finalizaria a estrutura em março de 2026.

Em fevereiro deste ano, durante uma reunião no Palácio Piratini, Izabel discutiu com Leite questões técnicas para cumprir o prometido. Faltava pouco para terminar a maior obra de engenharia desta gestão. E comentou que ninguém, além dela, acreditava que concluiria a barragem, de tantos percalços ao longo do processo, gerando descrédito. O governador olhou surpreso e rebateu:

— Eu também acreditava.

Os dois acertaram. No dia 31 de março, em São Gabriel, o governo anunciará o término da obra, que ganhou ritmo a partir de 2023.

O crédito pela façanha cabe à primeira mulher a comandar a Secretaria de Obras Públicas em 136 anos. Ela precisou implementar novos processos de gestão e pautou seu trabalho em busca de inovação, qualidade, modernidade, agilidade e responsabilidade técnica e formal.