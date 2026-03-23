Desistência de Ratinho abre caminho para Leite ser candidato a presidente da República

Eduardo Leite e Ratinho Jr. participaram de entrevista à Bandeirantes, 10 dias atrás. Mauricio Tonetto / Divulgação

No momento em que veio a público a notícia de que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, decidiu cumprir o mandato até o fim e não será candidato a presidente, Eduardo Leite estava em uma reunião no Centro Administrativo. Na tela do seu celular, começaram a piscar mensagens de jornalistas de todo o Brasil, querendo saber se ele será o candidato.

Leite ainda não tem a resposta, mas espera que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, cumpra o que vem dizendo nos últimos meses: que o partido terá candidato próprio a presidente.

— Fui surpreendido pela nota do Ratinho. Ele não falou comigo. Nos últimos dias, vinha sinalizando pelas manifestações nas redes sociais que seria candidato. Pra mim, era natural, já que ele entrou antes no PSD e sai do Paraná em uma situação melhor do que a minha, porque governa sem oposição — disse Leite à coluna.

No fim de semana, quando Kassab esteve em Porto Alegre, reafirmou que o martelo ainda não estava batido, mas que o PSD teria candidato. Leite disse a ele que trabalharia pela eleição de Ratinho, convencido de que o Brasil precisa de uma alternativa entre o bolsonarismo e o lulismo.

Kassab, normalmente enigmático, não deu nenhum sinal de que soubesse das intenções de Ratinho de cumprir o mandato até o fim. Nos contatos com os filiados, elogiou Leite e disse que ele será um ótimo candidato a presidente, mas não especificou em qual eleição.

No momento em que falou com a coluna, Leite não tinha conversado com Kassab nem com Ratinho. Ele reconheceu que sua candidatura não é automática, porque o PSD também filiou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado:

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— Não sei o que o Kassab está pensando. Fiz os movimentos que considerei necessário, lancei o manifesto pela candidatura alternativa e participei das conversas que o partido organizou em São Paulo. Esta será a primeira candidatura do PSD a presidente e temos de saber que tipo de recado o partido quer dar ao Brasil.

Caiado, diferentemente de Leite, é mais próximo da família Bolsonaro e já disse que, se eleito, anistiaria o ex-presidente. Especula-se que, sendo candidato, Caiado e Flávio Bolsonaro (pré-candidato à Presidência pelo PL) poderiam fazer um pacto de não agressão, tendo os dois o presidente Lula como alvo. O PSD, no entanto, integra a base aliada de Lula.

Em seu perfil no X, Eduardo Leite reafimou a disposição de ser candidato, no vácuo deixado por Ratinho: "o PSD pode ganhar estas eleições, e estou pronto e com muito energia para estar à frente desta alternativa diferente e fora da polarização", escreveu.