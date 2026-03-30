Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Apoio caseiro
Notícia

Deputados estaduais do PSD gaúcho divulgam manifesto a favor de Leite

Documento não menciona escolha de Ronaldo Caiado como candidato

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS