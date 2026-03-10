Deputados aprovam pacote antifeminicídio no RS com treinamento para homens e sinal de emergência em comércios; veja os projetos

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Violência contra mulher
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Henrique Ternus

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