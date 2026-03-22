Depois do PSDB, Eduardo Leite desidrata mais um partido no RS

José Stédile, que presidiu PSB até início do mês, assinou ficha no PSD ao lado de Eduardo Leite e Gilberto Kassab. Gustavo Mansur / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Partido de Eduardo Leite, o PSD deu, no sábado (21), mais uma demonstração do seu fortalecimento, em ato de filiações que reuniu mais de mil militantes no auditório da Fecomércio, em Porto Alegre. Ao lado do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, Leite assinou a ficha de 26 novos integrantes do partido – destes, 17 são egressos do PSB.

No dia 5 de março, a direção nacional dos socialistas confirmou troca no comando do diretório gaúcho, que passou a ser exercido por Beto Albuquerque. Já na chegada, avisou que deixaria a base aliada de Leite no governo estadual e declarou apoio ao pré-candidato do PT ao Piratini, Edegar Pretto.

— Ou saem do governo ou saem do partido — disparou Beto, mirando os integrantes do PSB com cargos no Piratini.

Dezesseis dias depois, o ex-presidente do PSB José Stédile, que também preside a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), seguiu a recomendação e migrou para o PSD, acompanhado dos deputados Heitor Schuch (federal) e Elton Weber (estadual).

Além deles, cinco prefeitos, seis vices e três ex-prefeitos socialistas assinaram ficha no PSD. O ex-vice-governador Vicente Bogo tomará o mesmo caminho. Ele não participou do evento de sábado, mas já deixou o PSB.

No mesmo ato, os três deputados estaduais que ainda estavam no PSDB (Nadine Anflor, Neri, o Carteiro e Pedro Pereira) oficializaram a mudança para o partido de Leite. Somam-se a eles Valdir Bonatto, que já havia antecipado a troca em janeiro, e Kaká Dávila, que filiou-se ao Podemos, em movimento que deixa os tucanos sem representação na Assembleia Legislativa.