Depois da Oktoberfest, Centro Histórico de Porto Alegre vai receber edição do Saint Patrick's Day

Chopp verde costuma ser um dos atrativos das celebrações do Dia de São Patrício. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Motivada pelo sucesso da primeira edição da Oktoberfest, em 2025, a prefeitura da Capital vai levar ao Centro Histórico o Saint Patrick's Day oficial do Polo Cervejeiro de Porto Alegre. A tradicional celebração irlandesa vai ocupar a Rua Sete de Setembro no dia 22 de março, das 14h às 22h (veja o serviço abaixo).

O evento integra o plano da prefeitura de transformar o Centro Histórico em um polo cultural e turístico. A data foi escolhida para não conflitar com o evento que tradicionalmente ocorre no 4º Distrito e que, na edição de 2026, promete ser o maior da história da Capital.

— Este é mais um evento incentivado pela prefeitura como forma de contribuir para o processo contínuo de revitalização do Centro Histórico, especialmente ao estimular a circulação de pessoas e promover atividades que atraiam visitantes e a comunidade local — celebra o secretário de Planejamento, Cezar Schirmer.

O Saint Patrick's do Centro Histórico será realizado pela Rolê Produtora, com apoio da prefeitura por meio do programa Centro+, do Polo Cervejeiro de Porto Alegre e da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM).

Além das bebidas e gastronomia típica, a programação inclui feira criativa com artistas e pequenos produtores e espaços voltados à convivência do público, além de atrações musicais, como Comunidade Nin-Jitsu e MC Jean Paul.

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