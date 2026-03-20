Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Homens que sabem demais 
Opinião

Delação premiada de Vorcaro só faz sentido se o chefe da quadrilha for outro  

Colaboração em troca da redução de pena é um instituto criado para se chegar aos cabeças das organizações criminosas

Rosane de Oliveira

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