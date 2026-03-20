Delação premiada de Vorcaro só faz sentido se o chefe da quadrilha for outro  

O que se diz nos bastidores é que Vorcaro tem alguém acima dele e seria uma espécie de cafetão no esquema. Polícia Civil / Divulgação

Popularizada na Operação Lava-Jato, com acordos até hoje cercados de suspeita de irregularidades, a delação premiada passou a ser cogitada por Daniel Vorcaro como tábua de salvação diante do naufrágio do seu projeto de levar a boa vida de playboy com dinheiro alheio. Preso numa cela de 36 metros quadrados, o homem acostumado a todo luxo que o dinheiro pode pagar, trocou de advogado para negociar um acordo de delação premiada. Enquanto negocia, conseguiu do ministro André Mendonça autorização para ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde estará mais seguro e mais confortável do que em um presídio federal.

Se a delação for aceita, será a subversão desse instituto criado para chegar aos chefes de organizações criminosas. Colaboração premiada é para os peixes pequenos levarem aos tubarões que estão no topo da cadeia alimentar, não para cabeças de esquemas de corrupção se beneficiarem de uma redução de pena. O que a Polícia Federal já obteve com as quebras de sigilo de Vorcaro dá pistas de quem são seus cúmplices, sem que para isso seja preciso negociar um acordo de colaboração premiada com o homem que roubou bilhões de reais por meio de operações fraudulentas.

Há em Brasília uma excitação exagerada em relação à possível (ou provável) delação de Vorcaro, como se ela tivesse o condão de promover uma faxina nos três poderes. Ora, o dono do Banco Master pode até ter mais sócios no negócio fraudulento que arrastou a reputação de ministros do Supremo, deputados, senadores e pelo menos um governador. Mas não é um aviãozinho, um gerente de boca, um pau-mandado. O que o Estado brasileiro ganharia ao negociar um acordo de colaboração para abrandamento da pena quando ele for condenado? A resposta a essa pergunta estará no escopo da proposta de acordo e o que se diz nos bastidores é que Vorcaro tem alguém acima dele e seria uma espécie de cafetão no esquema.

Não é preciso uma delação premiada para a Polícia Federal montar, nos próximos dois meses, quando se encerra o prazo para a conclusão do inquérito, a teia de relações de Vorcaro com agentes públicos. Bastará usar a inteligência para cruzar dados e identificar quem usou as instituições para favorecer um banqueiro falido, que à última hora tentou vender o banco podre para o governo de Brasília, empurrando papéis sem valor para o BRB. Aqui é preciso lembrar que o governador Ibaneis Rocha (MDB) prestou serviços ao Master por meio do seu escritório de advocacia, do qual diz estar licenciado.

Não é preciso delação premiada para concluir que eram promíscuas as relações de Vorcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal, funcionários do Banco Central, deputados e senadores, tenham ou não frequentado os bacanais da mansão de Trancoso, na Bahia. As mensagens trocadas pelo ex-banqueiro com a namorada Martha Graeff dão pistas que a PF pode seguir para montar o quebra-cabeça. Isso sem falar do infalível “follow the money”, que sempre dá resultado.