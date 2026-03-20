Definida lista tríplice para sucessão na Defensoria Pública do RS

Posso do novo defensor público-geral será em maio. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Estão definidos os três nomes que formarão a lista tríplice para o comando da Defensoria Pública do RS, todos ligados à situação. Nilton Leonel Arnecke Maria, atual defensor público-geral, Larissa Caon e Jaderson Paluchowski foram os mais votados no pleito interno do órgão e agora disputarão a preferência do governador Eduardo Leite.

Cabe ao governador, em até 15 dias, escolher entre um dos nomes da lista e nomear o novo chefe da instituição para o biênio 2026-2028. A posse do novo chefe da Defensoria será em maio.

O pleito eletrônico na Defensoria começou na segunda-feira (16) e permitiu votos até esta sexta-feira (20), quando, no final da tarde, o resultado foi divulgado.

Arnecke Maria obteve 344 votos dos defensores públicos do Estado, que puderam escolher até três candidatos. Larissa recebeu apoio de 299 colegas e Jaderson, de 295. Única defensora concorrendo pela oposição, Rafaela Consalter fez 154 votos.

Arnecke Maria está no cargo desde 2024 e afastou-se em fevereiro para disputar a recondução. No seu lugar, assumiu temporariamente a subdefensora pública-geral para assuntos institucionais, Silvia Brum.