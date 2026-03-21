Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Região Metropolitana
Notícia

Decisão do TSE reverte cassação do prefeito e vice de Viamão, que voltam aos cargos, e cancela eleições suplementares

Rafael Bortoletti e Maninho Fauri estavam afastados desde dezembro de 2025

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS