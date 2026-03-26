Confirmada a filiação de Ernani Polo e Frederico Antunes ao PSD

Leite, Polo, Frederico e Kassab se encontraram no último sábado, no Palácio Piratini. Cristiano Guerra / Divulgação

Uma semana depois de ter participado do encontro estadual do PSD, na Fecomércio, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, retorna a Porto Alegre domingo (29), para filiar os deputados estaduais Ernani Polo e Frederico Antunes, que estão deixando o PP. A expectativa entre aliados do governador Eduardo Leite é de que Kassab aproveite o momento para anunciar o candidato do partido a presidente.

O convite a Polo e Frederico foi formalizado no sábado passado, durante encontro dos dois com Leite e Kassab no Palácio Piratini, como registra a imagem captada por Cristiano Guerra, assessor de Frederico. Nos últimos dias, o líder do governo na Assembleia manteve uma série de encontros com companheiros de partido na Fronteira Oeste, explicando os motivos de sua saída do Progressistas (PP).

Os dois deputados não aceitam a aliança do PP com o PL de Luciano Zucco, por entenderem que é contraditório participar do governo de Eduardo Leite desde 2019 e apoiar um crítico da gestão às vésperas da eleição.

Polo será confirmado como vice de Gabriel Souza (MDB). Frederico deverá ser anunciado como pré-candidato ao Senado, na mesma chapa. Para a outra vaga o nome mais cotado é o do ex-governador Germano Rigotto (MDB).

Leite anunciou que só renunciará ao mandato se for para concorrer a presidente. Em vídeo e em sucessivas entrevistas, descartou a possibilidade de disputar o Senado, apesar do bom desempenho nas pesquisas.

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