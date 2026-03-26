Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Caminho sem volta
Notícia

Confirmada a filiação de Ernani Polo e Frederico Antunes ao PSD

Os dois deputados deixam o PP e assinam ficha domingo, em ato com a presença de Gilberto Kassab e Eduardo Leite

Rosane de Oliveira

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