Como Leite voltou ao páreo depois de candidatura a presidente sair do radar

Eduardo Leite discursou no encerramento do South Summit, nesta sexta-feira (27). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na segunda-feira (30), quando o PSD deve anunciar seu candidato, se saberá se 2026 é o início de uma nova trajetória ou o fim de uma carreira política aos 41 anos de idade.

Quando Ratinho desistiu, e a mídia do centro do país tratou como favas contadas a indicação de Ronaldo Caiado, Leite vislumbrou a abertura de uma fresta para voltar ao páreo. E entrou em campo para tentar convencer Gilberto Kassab e seus conselheiros de que tem potencial para ser uma alternativa entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Como não poderia ir a São Paulo no mesmo dia em que Caiado foi se encontrar com Kassab, Leite e seus conselheiros organizaram uma agenda de resistência. Na noite de terça-feira, véspera do encontro com Kassab, Leite divulgou um vídeo dizendo que só renunciaria se fosse para concorrer a presidente. Significava dizer que, mesmo com bom desempenho nas pesquisas para o Senado, não tinha plano B.

Leite desembarcou cedo em São Paulo na quarta-feira (25), apesar de o encontro com Kassab estar marcado para o final da tarde. Ocupou o tempo dando entrevistas para dizer ao Brasil que se considerava apto a disputar a vaga com Caiado, usando como justificativa o fato de ser um liberal e de transitar em setores da centro-esquerda e da direita. O governador de Goiás se define com um conservador de direita e disputa a mesma fatia do eleitorado de Flávio Bolsonaro.

Quando enfim chegou à sala de Kassab, o presidente do PSD já tinha tomado conhecimento do clipping das entrevistas. Ao final, Leite reafirmou sua posição e Kassab tergiversou. Disse que o PSD tinha dois excelentes nomes e que um deles será anunciado “até terça-feira”.

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Leite voltou ao Rio Grande do Sul e seguiu colhendo manifestações de pessoas capazes de influenciar a decisão de Kassab. Na quinta-feira foi Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Nesta sexta-feira (27), Persio Arida, um dos pais do Plano Real, também saiu em defesa da candidatura. A CNN divulgou que uma pesquisa interna do PSD mostrou que Ratinho era dos três o mais competitivo e que Leite tem mais potencial de crescimento do que Caiado.