Como a indicação de Caiado impacta na eleição para governador do Rio Grande do Sul

Gabriel Souza terá de se destacar sem assumir o governo. João Pedro Rodrigues / Divulgação

Com a escolha de Ronaldo Caiado como candidato a presidente, o governador Eduardo Leite não renunciará ao mandato. Isso significa que o vice-governador Gabriel Souza (MDB), candidato da situação ao Piratini, não terá a vitrine que teria se Leite deixasse o governo.

O governador tem dito que continuar à frente do governo tem vantagens para Gabriel, que ficará liberado para se dedicar à campanha eleitoral, sem a preocupação com os temas espinhosos da gestão. Entre eles, estão as concessões rodoviárias, que enfrentam resistência e serão inevitavelmente um tema de campanha. Leite quer “matar no peito” o tema dos pedágios e assume a defesa do modelo com o argumento de que não há outra forma de fazer os investimentos necessários nas rodovias estaduais. A ideia é deixar os contratos assinados para que o novo governador, seja quem for, não tenha de se preocupar com esse tema.

Pelo lado positivo, Leite diz que tem muitas obras para entregar, dentro do Plano Rio Grande, e que sem ser candidato terá mais tempo para se dedicar à administração. Além disso, não ficará sujeito às restrições da legislação eleitoral para participar de inaugurações.

O desafio de Gabriel é se tornar conhecido à sombra de um governador de presença forte como Leite. A expectativa no governo é que as obras realizadas nos municípios falem mais alto e que a população as associe ao vice-governador.