Chile, um vizinho que precisamos conhecer melhor 

Quando decidi passar as férias de verão em Santiago, ouvi que 10 dias eram muito tempo para a capital chilena. Que não há o que fazer no Chile no verão. Como não me impressiono com opiniões desse tipo, aluguei um apartamento na Providência e lá fomos nós, em seis pessoas da família. Só não direi que 10 dias foram pouco porque no penúltimo dia meu quadril colapsou de tantas caminhadas em Santiago e nos arredores.
De Porto Alegre, em voo direto, são 3 horas e 15 minutos, com direito a contemplar da janelinha o pôr do sol dos picos nevados dos Andes - no verão o sol se põe por volta das 20h30min.
Primeira coisa a dizer sobre a capital do Chile é que ela pode ser fantástica no inverno, no outono e na primavera, mas é também um destino de verão. Sim, faz calor como em toda América do Sul, mas o ar é seco (seco demais para o meu gosto) e a cidade é tão arborizada que se pode caminhar horas e horas à sombra dos plátanos, dos álamos e dos olmos.
Santiago é limpa. Mais limpa do que qualquer cidade brasileira de médio ou grande porte, a começar pela nossa valorosa Porto Alegre. Além do traço cultural, uma explicação pode estar na restrição ao uso do plástico. Os supermercados não fornecem sacolinhas. Você é obrigado a comprar uma sacola - e na próxima compra levará a sua de casa. A educação das pessoas é outro ponto a favor do Chile.
Ainda que a segurança tenha sido um dos pontos mais tocados na última campanha eleitoral, em nenhum momento nos sentimos inseguros, mesmo com os chilenos recomendando a todo momento que tivéssemos cuidado com os celulares na hora de tirar fotos.
Fazia 27 anos que não ia a Santiago, daí o espanto com o tanto que a cidade cresceu, furando montanhas para se expandir pelos vales que a circundam. As estradas por onde andamos são incrivelmente bem conservadas - todas com pedágio e cobrança pelo sistema free flow, convém esclarecer. O metrô, segundo maior da América Latina, é um luxo.
Fã de Pablo Neruda, desta vez completei o gabarito. Já conhecia as casas de Valparaíso e Isla Negra, mas faltava La Chascona, que estava em reforma quando estive em Santiago no século passado. Visitei-a desta vez e pude sentir a atmosfera de sua vida com Matilde e as inspirações para os sonetos que embalaram meus verdes anos.
Circulamos pelas ruas coloridas de Valparaíso, debruçada sobre o Pacífico, mas não deu para ir à praia em Viña Del Mar, simplesmente porque a água é gelada e o banho é privilégio dos fortes e das crianças locais, que parecem não sentir frio.
Como o Chile é sinônimo de vinhos, não poderia deixar de visitar uma vinícola e escolhi a Concha y Toro, por ser a mais icônica e porque desejava conhecer o lugar sagrado onde o Don Melchor envelhece em barris de carvalho.
Se tivesse de eleger o melhor desses dias de verão chileno eu ficaria com o passeio que não se pode fazer no inverno. É o Embalse el Yeso, uma represa a 2,5 mil metros de altitude, que reflete o azul do céu e cria uma das paisagens mais bonitas do mundo. O acesso é proibido no inverno, por questões de segurança. Fecha no outono e só reabre na metade da primavera, desde que não haja neblina.