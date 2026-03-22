Chile, um vizinho que precisamos conhecer melhor 

No verão, o sol se põe por volta das 20h30min na capital chilena. Rosane de Oliveira / Agência RBS

Quando decidi passar as férias de verão em Santiago, ouvi que 10 dias eram muito tempo para a capital chilena. Que não há o que fazer no Chile no verão. Como não me impressiono com opiniões desse tipo, aluguei um apartamento na Providência e lá fomos nós, em seis pessoas da família. Só não direi que 10 dias foram pouco porque no penúltimo dia meu quadril colapsou de tantas caminhadas em Santiago e nos arredores.

De Porto Alegre, em voo direto, são 3 horas e 15 minutos, com direito a contemplar da janelinha o pôr do sol dos picos nevados dos Andes - no verão o sol se põe por volta das 20h30min.

Primeira coisa a dizer sobre a capital do Chile é que ela pode ser fantástica no inverno, no outono e na primavera, mas é também um destino de verão. Sim, faz calor como em toda América do Sul, mas o ar é seco (seco demais para o meu gosto) e a cidade é tão arborizada que se pode caminhar horas e horas à sombra dos plátanos, dos álamos e dos olmos.

Santiago é limpa. Mais limpa do que qualquer cidade brasileira de médio ou grande porte, a começar pela nossa valorosa Porto Alegre. Além do traço cultural, uma explicação pode estar na restrição ao uso do plástico. Os supermercados não fornecem sacolinhas. Você é obrigado a comprar uma sacola - e na próxima compra levará a sua de casa. A educação das pessoas é outro ponto a favor do Chile.

Ruas de Santiago são limpas. Rosane de Oliveira / Agência RBS

Ainda que a segurança tenha sido um dos pontos mais tocados na última campanha eleitoral, em nenhum momento nos sentimos inseguros, mesmo com os chilenos recomendando a todo momento que tivéssemos cuidado com os celulares na hora de tirar fotos.

Fazia 27 anos que não ia a Santiago, daí o espanto com o tanto que a cidade cresceu, furando montanhas para se expandir pelos vales que a circundam. As estradas por onde andamos são incrivelmente bem conservadas - todas com pedágio e cobrança pelo sistema free flow, convém esclarecer. O metrô, segundo maior da América Latina, é um luxo.

Ar de Santiago é seco, mas a cidade é bastante arborizada. Rosane de Oliveira / Agência RBS

Fã de Pablo Neruda, desta vez completei o gabarito. Já conhecia as casas de Valparaíso e Isla Negra, mas faltava La Chascona, que estava em reforma quando estive em Santiago no século passado. Visitei-a desta vez e pude sentir a atmosfera de sua vida com Matilde e as inspirações para os sonetos que embalaram meus verdes anos.

Circulamos pelas ruas coloridas de Valparaíso, debruçada sobre o Pacífico, mas não deu para ir à praia em Viña Del Mar, simplesmente porque a água é gelada e o banho é privilégio dos fortes e das crianças locais, que parecem não sentir frio.

Como o Chile é sinônimo de vinhos, não poderia deixar de visitar uma vinícola e escolhi a Concha y Toro, por ser a mais icônica e porque desejava conhecer o lugar sagrado onde o Don Melchor envelhece em barris de carvalho.