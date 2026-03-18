Câmara de Porto Alegre muda estratégia para acelerar votação do Plano Diretor

São quase 500 emendas que terão de ser analisadas pelos vereadores. Ederson Nunes / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de duas sessões reservadas para análise da revisão do Plano Diretor da Capital que foram ocupadas por debates paralelos sobre outros temas, o presidente da Câmara Municipal, Moisés Barboza (PSDB), vai mudar a estratégia para dar agilidade ao projeto da prefeitura. A sessão desta quarta-feira (18) vai começar já na ordem do dia, que prevê o debate sobre as emendas à proposta urbanística.

O espaço destinado para comunicações e declarações de liderança de bancadas, frequentemente utilizado pelos vereadores para falar sobre temas alheios ao Legislativo municipal, ficará para o final dos encontros, invertendo a ordem usada até então.

— Não podemos ficar discutindo a tarde inteira sobre assuntos da política nacional e, em alguns casos, até internacionais, enquanto temos um Plano Diretor atrasado há seis anos — opina o presidente da Casa.

A discussão ainda está na primeira das quase 500 emendas, que serão analisadas e votadas em plenário, além dos dois projetos de lei. Se a estratégia surtir efeito, será replicada nas próximas sessões.

A decisão sobre o modelo foi tomada pela mesa diretora, com base no regimento interno, e será comunicada em reunião dos líderes de bancada, a partir das 11h. Caso não concordem, os vereadores terão de fazer requerimento em plenário que precisará ser votado e aprovado pela maioria dos presentes.