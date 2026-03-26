Bruna Rodrigues anuncia saída do PCdoB para se filiar ao PSB

Usando adesivo com número do partido, Bruna assinou ficha ao lado do presidente Beto Albuquerque. Bárbara Machado / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A deputada Bruna Rodrigues confirmou sua filiação ao PSB, e está deixando o PCdoB depois de duas décadas no partido. A troca já estava acertada há alguns dias, mas o anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), em nota enviada à imprensa.

Um ato foi marcado para a manhã de sábado (28), no Hotel Embaixador, em que Bruna oficializará sua filiação. Outras lideranças negras devem assinar ficha no partido no mesmo evento, que também planeja reforçar a presença do PSB no palanque de apoio à reeleição de Lula.

Bruna estava insatisfeita com a condução do PCdoB nos últimos meses e por isso resolveu sair da sigla. Em nota, a deputada afirma que a troca de partido foi uma decisão política e está "marcada pela necessidade da nossa representatividade e do nosso lugar histórico no Estado", em referência à população negra.

— Sigo em frente, com a mesma convicção de sempre, de que a nossa presença na política é necessária, dando voz coletiva a tantas mulheres negras que merecem ser representadas através deste projeto político — reforçou Bruna.

A deputada ganhou visibilidade no passado por encampar a pauta do combate ao feminicídio e articular 51 deputados em torno do pedido para a recriação da Secretaria da Mulher — acatado por Eduardo Leite.

O ingresso de Bruna também marca a retomada da bancada do PSB na Assembleia, após a mudança no comando do partido, com Beto Albuquerque assumindo a presidência, e o alinhamento com o posicionamento nacional, mais próximo da esquerda. Há poucos dias, o partido perdeu o deputado estadual Elton Weber, que migrou para o PSD, partido do governador, de quem integra a base aliada.