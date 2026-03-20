Bebidas alcoólicas nos estádios: Assembleia vai retomar debate de projeto que prevê liberação da venda e consumo

Venda de bebidas como a cerveja em estádios de futebol divide opiniões de torcedores, políticos e forças da segurança. Divulgação / Divulgação / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de sucessivas tentativas frustradas, a Assembleia Legislativa vai voltar a discutir a liberação da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios do Rio Grande do Sul. Após um pedido de prioridade, feito pelo deputado Guilherme Pasin (PP), o texto do projeto de lei que autoriza a prática em jogos de futebol será lido na sessão da Comissão de Constituição e Justiça da próxima terça-feira (24), juntamente com o parecer favorável à medida.

Após a leitura, o texto entra em votação pela CCJ, mas algum integrante da comissão ainda pode pedir vistas e adiar o debate. Se for aprovado, a proposta segue para análise de comissão de mérito antes de ir ao plenário para deliberação final dos deputados.

Pasin acredita que o Estado já alcançou maturidade suficiente para discutir a medida. O deputado avalia que a lei sancionada pelo governo do Estado na segunda-feira (16), que determina o uso de biometria facial para entrada do público em estádios com mais de 20 mil lugares, é um mecanismo de segurança capaz de identificar torcedores infratores.

Outro argumento utilizado pelo parlamentar é de que outros Estados que autorizaram o comércio de bebidas alcoólicas nos estádios não observaram aumento da violência como reflexo. Em 2023, quando o deputado Gaúcho da Geral (atual secretário estadual de Esportes e Lazer) propôs o projeto com a liberação, 13 Estados e o Distrito Federal proibiam a venda e o consumo de álcool em partidas de futebol. Atualmente, somente São Paulo e Rio Grande do Sul têm restrições.

— Faz total sentido iniciar esse debate. Respaldo de tecnologia, de verificação dos torcedores já existe. Hoje em dia, os torcedores já consomem bebidas alcoólicas no entorno dos estádios antes dos jogos, os clubes incentivam esse ambiente — aponta Pasin.

O texto apresentado por Gaúcho da Geral autoriza a venda de bebidas cuja gradação alcoólica não exceda a 14%, o que inclui cervejas e vinhos. No caso dos jogos com previsão de público superior a 20 mil pessoas, a permissão valeria apenas caso o local do evento tenha uma central de monitoramento por imagens.