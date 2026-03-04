Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Câmara
Notícia

Base e oposição chegam a acordo e definem nova data para votação do plano diretor de Porto Alegre

Análise do tema em plenário começaria nesta quarta-feira (4), mas foi adiada em uma semana

Henrique Ternus

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