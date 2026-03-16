Audiência pública reúne vozes contrárias às bets no RS e dificulta planos do Piratini

Bets estão previstas em modelagem de projeto do Piratini que recria a loteria estadual. Bruno Peres / Agência Brasil

O jornalista Gabriel Jacobsen colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma audiência pública marcada para quinta-feira (19) na Assembleia Legislativa vai reunir representantes de diferentes setores da sociedade gaúcha para debater os riscos relacionados às apostas esportivas — as chamadas bets. A audiência pública, organizada pelo deputado Tiago Simon (MDB), aliado do governo estadual, é mais uma pedra no sapato de Eduardo Leite, que vem encontrando resistências para levar adiante o plano de exploração das bets no Rio Grande do Sul.

Já confirmaram presença na audiência pública representantes da Defensoria Pública, do Procon, do Ministério Público, do Cremers, além de entidades empresariais como Federasul, Agas, AGV, Sindilojas e Abrasel. Entidades empresariais têm destacado o impacto das bets para os orçamentos familiares e, por consequência, para o consumo das famílias.

De acordo com Simon, o governo do Estado também foi convidado, mas, até a publicação desta reportagem, não havia confirmado presença no evento.

Em janeiro, GZH revelou que modelagem proposta pelo governo do Estado para reativação da Loteria Estadual (Lotergs) prevê concessão à iniciativa privada, que poderá explorar três modalidades tradicionais de apostas: passiva, prognóstico e instantânea.

A proposta do governo também prevê o credenciamento estadual das empresas de bets — item com grande potencial de gerar receitas ao Estado, mas que vem gerando repercussão negativa entre aliados.

— Se entendemos que as bets são extremamente maléficas em termos de saúde, de trabalho, de economia, não faz sentido uma exploração pública pelo governo do Estado — argumenta Simon.

Ao mesmo tempo em que há resistência, também existem focos de apoio aos planos do Piratini. Relator de uma subcomissão sobre o tema, o deputado Marcus Vinícius (PP) tem apontado que as bets são uma oportunidade de atrair investimentos para o Rio Grande do Sul.

Em fevereiro, o governador Eduardo Leite elencou três projetos prioritários para envio no primeiro semestre à Assembleia Legislativa. Destes, apenas o de recriação da Lotergs ainda não foi encaminhado para o Legislativo. Segundo a Casa Civil, o tema está na pauta de diálogo com a base aliada.