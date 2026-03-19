Até filho de Nunes Marques recebeu dinheiro de consultoria ligada a Vorcaro 

Ministro do STF Kassio Nunes Marques (foto de arquivo). Nelson Jr. / SCO/STF/ Divulgação

Quando se imagina que nada de novo pode surgir contra ministros do Supremo Tribunal Federal no escândalo Daniel Vorcaro, surge uma nova informação para mostrar que a piscina de lama tem fundo infinito.

A edição desta quinta-feira (19) do Estadão mostra que o Banco Master e a JBS (dos irmãos Batista) repassaram R$ 18 milhões a uma empresa de consultoria que fez pagamentos a Kevin Nunes Marques, filho do ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os repasses, realizados entre agosto de 2024 e julho de 2025, aparecem em documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) referentes a movimentações do Master.

O valor de R$ 252 mil repassado ao filho de Kássio é irrelevante, se comparado ao contrato milionário firmado pelo Master com o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, de R$ 3,6 milhões mensais, que totalizaria, ao final, R$ 129 milhões. Ou do negócio com Dias Toffoli no resort Tayayá. Ou, ainda, do contrato com o ex-ministro Ricardo Lewandowski. No caso do rebento de Nunes Marques a questão é saber se teria recebido R$ 252 mil da Consult, se não fosse filho de quem é.

A empresa chamou atenção do Coaf porque declarou faturamento de R$ 25,5 mil e recebeu R$ 18 milhões do Master e da JB. A troco de quê? Consultorias, consultorias, consultorias.

O padrão Master de corromper, indicam as investigações até aqui, é pagar por consultorias superfaturadas ou fictícias aqueles a quem deseja bajular. Ou contratar escritórios de advocacia a preços que não existem no mercado. Ainda que o banco tenha sido liquidado, mesmo com todos os contatos de Vorcaro nos altos escalões dos três Poderes, resta evidente que o ex-banqueiro aplicou a regra básica de não colocar todos os ovos na mesma cesta.

A Bahia é um exemplo acabado dessa preocupação em garantir boas relações com a esquerda e a direita. Vorcaro investiu no senador Jaques Wagner e no ministro Rui Costa, do PT, e no ex-prefeito ACM Neto, do União Brasil, que virou consultor depois de perder a eleição para o governo do Estado.