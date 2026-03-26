Arminio Fraga faz manifestação de apoio a Leite no South Summit

Arminio Fraga durante painel em 2022 DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO CONTEÚDO

Sem garantia de que será escolhido por Gilberto Kassab para concorrer a presidente, o governador Eduardo Leite vem colecionando manifestações de apoio fora do PSD. Na tarde desta quinta-feira (26), no encerramento de sua participação no South Summit, o ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga tornou público o que já disse ao governador gaúcho em encontros reservados, na presença de figuras influentes da economia:

— Quando eu olho para um país com essa cara, eu vejo um país que pode, sim, viver crises econômicas, mas que tem muitas oportunidades para crescer e que vêm sendo rotineiramente desperdiçadas. Em todas as áreas existe espaço para melhorar. Acredito que isso é uma oportunidade. Não acredito que a situação polarizada que a gente tem hoje vai dar uma resposta. Quem pode colocar o Brasil nessa trajetória de crescimento (de 2% a 3% ao ano, como disse nos bastidores) é o governador Eduardo Leite.

A plateia aplaudiu.

Desde que Ratinho Júnior se retirou da disputa, Kassab vem recebendo manifestações de líderes empresariais mobilizados por entusiastas da candidatura de Leite. Entre os mais empolgados estão o deputado federal Roberto Freire (Cidadania), o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, o ex-presidente do IBGE Edmar Bacha e o ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul Aod Cunha.