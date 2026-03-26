Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Apoio de qualidade
Análise

Arminio Fraga faz manifestação de apoio a Leite no South Summit

Ex-presidente do Banco Central é entusiasta da candidatura do governador

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS