Após decisão do TSE que reverteu cassação, prefeito de Viamão já tem data para retornar ao cargo

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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Henrique Ternus

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