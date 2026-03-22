Após decisão do TSE que reverteu cassação, prefeito de Viamão já tem data para retornar ao cargo

Rafael Bortoletti foi eleito prefeito de Viamão em 2024. Câmara Municipal de Viamão / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Uma reviravolta no nono maior colégio eleitoral do Estado vai permitir a volta de Rafael Bortoletti (PSDB) ao cargo de prefeito de Viamão e de Maninho Fauri (eleito pelo PSDB e atualmente no PSD) ao de vice. Afastados do poder desde dezembro de 2025, os dois aguardam os trâmites legais para que sejam reempossados e retomem os mandatos, o que deve ocorrer nesta segunda-feira (23).

Em decisão monocrática publicada na sexta-feira (20), a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha reverteu a cassação dos mandatos, determinada por maioria no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

No sábado (21), o TRE comunicou a decisão à 72ª Zona Eleitoral de Viamão, que agora terá de informar a Câmara de Vereadores para restituir o cargo do prefeito e o do vice e, então, empossá-los novamente.

Ainda cabe recurso para levar o caso ao plenário do TSE, mas o cumprimento da decisão é imediato. Por isso, além da volta aos cargos, a eleição suplementar agendada para 12 de abril fica cancelada.

Nesta segunda, Bortoletti terá uma reunião de alinhamento com o secretariado, que não deverá sofrer alterações. Um dos desafios para a retomada será equilibrar o ambiente político na prefeitura, já que Fauri rompeu com o PSDB, partido do prefeito, e participou da breve campanha para a eleição suplementar em oposição.

De volta ao Executivo, o prefeito fará dobradinha no comando da cidade com a namorada, Michele Galvão (PSDB), que desde o início do ano ocupava o cargo de prefeita interina e agora retomará o mandato de vereadora e também a presidência do Legislativo. Michele também concorria a prefeita na eleição suplementar.

Medida desproporcional

No julgamento, a maioria do TRE entendeu que Bortoletti e Fauri cometeram conduta vedada na lei eleitoral ao comparecer ao evento de reabertura do Parque Saint’Hilaire, em setembro de 2024. A legislação impede que candidatos compareçam a inaugurações de obras públicas nos três meses anteriores ao pleito.

Leia Mais Bebidas alcoólicas nos estádios: Assembleia vai retomar debate de projeto que prevê liberação da venda e consumo

Ao analisar o recurso, a ministra Estela Aranha reconheceu que houve o comparecimento dos candidatos no evento em período vedado pela legislação eleitoral. No entanto, entendeu que a conduta não teve gravidade suficiente para justificar a cassação dos mandatos, uma vez que não houve discursos dos candidatos nem exaltação das suas candidaturas.

“A mera presença dos candidatos no local, ou o fato de terem sido fotografados não transforma uma presença discreta em atuação ativa ou ostensiva, sobretudo porque não foi demonstrado o alcance dessas imagens na internet. Eventual benefício eleitoral à candidatura poderia ocorrer com qualquer outro candidato em eventos públicos realizados durante o período de campanha”, assinalou a ministra.