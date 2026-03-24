Ao lado de Edegar e Manuela, Pimenta celebra aniversário e lança pré-candidatura ao Senado

Líderes do PT e partidos aliados lotaram o palco do Opinião ao lado de Pimenta. Lucas Leffa / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Foi com o bar Opinião lotado de militantes e amigos que Paulo Pimenta (PT) comemorou seu aniversário de 61 anos, completados na última quinta-feira (19). O deputado aproveitou a festa, na noite de domingo (22), para lançar sua pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado, e levou para o palco os outros dois nomes já anunciados para a chapa da esquerda: Edegar Pretto (PT), pré-candidato a governador, e Manuela d'Ávila (PSOL), que disputará a segunda cadeira de senadora.

Para além da celebração pessoal, Pimenta ressaltou o caráter simbólico do encontro, em que aproveitou para reafirmar os compromissos políticos que vão nortear sua campanha ao Senado.

— O meu compromisso no Senado será guiado pelos valores que estão na bandeira do nosso Rio Grande do Sul: liberdade, igualdade e fraternidade. É com esse espírito que pretendo trabalhar, defendendo o povo gaúcho, a democracia, combatendo as desigualdades e construindo um Estado e um país mais justo para todos — afirmou.

Edegar e Manuela também reforçaram suas candidaturas durante as manifestações, ambos defendendo a reeleição de Lula à Presidência — mesmo discurso usado para justificar uma aliança entre PT e PDT no Estado.

— Dá pra eleger o Presidente Lula, e termos dois senadores que lutam pela democracia. Não podemos entregar nenhuma cadeira do Senado para a extrema direita. Por isso, ao lado do Pimenta, seremos a defesa do Brasil — disse Manuela.

— É no Senado Federal que vamos debater o futuro da democracia brasileira. Por isso, a importância de termos o Pimenta e a Manuela lá. São duas vagas que precisam do nosso apoio. E eu como pré-candidato ao Governo do Estado, vamos garantir um palanque forte para o presidente Lula — ressaltou Edegar.

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No telão, foi exibida uma mensagem gravada por Lula endereçada à Pimenta, a quem já chamou de "senador". Sem fazer acenos ao cenário político no Estado, o presidente apenas desejou que o ainda deputado encarasse a vida com o ânimo de um "jovem de 30 anos". Os ex-governadores Tarso Genro e Olívio Dutra e o senador Paulo Paim também enviaram recados em vídeo.

Ausência

A festa de aniversário precedeu uma semana que tende a ser decisiva para o futuro eleitoral do PT no Rio Grande do Sul, com reuniões que podem culminar no apoio petista à pré-candidata do PDT, Juliana Brizola — que não foi ao evento.