Any Ortiz assina ficha no PP nesta quinta-feira

Any Ortiz está de saída do Cidadania rumo ao novo partido. Divulgação / Divulgação

Sem jamais ter conseguido eleger uma mulher para a Câmara dos Deputados, o Progressistas (PP) ganhará nesta quinta-feira (26) sua primeira deputada federal. Any Ortiz, eleita pelo Cidadania, vai se filiar ao partido em ato marcado para as 18h30min, no Ritter Hotel.

Sem perspectiva de se reeleger pela sigla atual, que corre o risco de não atingir o quociente eleitoral, Any vinha desde 2024 procurando uma alternativa. Chegou a ser convidada pelo MDB, com a promessa de ser candidata a prefeita de Porto Alegre em 2028, mas optou pelo PP. Além dela, o Progressistas vai filiar o deputado estadual Gaúcho da Geral, que se elegeu pelo PSD.

Any diz que a troca de partido fortalece sua capacidade de atuação em Brasília e consolida seu alinhamento com um projeto político de centro-direita. Ao deixar o Cidadania, a parlamentar aponta a estrutura do Progressistas e a força de sua bancada federal na Câmara como elementos centrais para a decisão.

— Estou mudando de partido, mas não mudo meus posicionamentos. Quem me acompanha sabe que eu nunca fiz política em cima do muro. Escolho um partido onde posso defender, com mais estrutura e representação, aquilo que sempre acreditei, e com o qual sempre tive proximidade em pautas no Rio Grande do Sul e no Brasil — justificou.

Eleita com 119.039 votos, Any está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, após dois mandatos como deputada estadual e um como vereadora em Porto Alegre. Esta é a primeira mudança partidária de sua vida pública.

De volta

Quem também irá se filiar ao Progressistas no ato de quinta à noite é Sérgio Turra, que volta ao partido depois de quase dois anos no PL. Primeiro suplente do partido na eleição de 2022, quando fez 87 mil votos, Turra trocou de partido em 2024, quando migrou para o PL. À época, o primeiro suplente aceitou convite de Jair Bolsonaro para fazer a transição, quando a aproximação com o ex-presidente falou mais alto que a história do pai, Francisco Turra, no PP.

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De volta ao PP, Turra se prepara para assumir uma cadeira como deputado federal. O suplente vai substituir Covatti Filho em Brasília, que vai se licenciar do cargo por até 120 dias para percorrer o Interior ao lado de Luciano Zucco (PL) e Silvana Covatti (PP) em pré-campanha.

— Mesmo por um período curto, quero fazer valer cada dia de mandato, com coragem para enfrentar o que está errado no país, fazer oposição ao PT, defender nossos produtores, combater o aumento de impostos e representar o Rio Grande com firmeza. Volto ao Progressistas por convicção e por justiça com a minha história e com as pessoas que caminham comigo — disse Turra, que deve assumir o mandato nos primeiros dias de abril.