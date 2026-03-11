Análise de vetos do prefeito Melo atrasa início da votação do plano diretor de Porto Alegre

Parlamentares debateram vetos do Executivo durante sessão em que estava previsto início da análise do plano diretor. Mariana Tavares / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Prevista para começar nesta quarta-feira (11), a análise das emendas e dos projetos que tratam do plano diretor de Porto Alegre foi adiada novamente. Antes de abordar o tema, os vereadores tiveram de deliberar sobre nove vetos do prefeito Sebastião Melo a outros projetos do Legislativo — que não têm relação com a proposta que muda as regras urbanísticas da cidade — e a oposição aproveitou os espaços de declaração para arrastar a sessão.

A discussão sobre o primeiro dos vetos que estavam na pauta durou cerca de duas horas. O debate tratava do projeto que libera consumo de bebida alcoólica nos estádios — matéria inconstitucional, já que a legislação estadual veda a prática. O veto foi mantido.

Às 19h30min, os vereadores debatiam sobre o terceiro veto de Melo, ao projeto de lei que cria a Comissão Participativa Permanente para o programa de banco de materiais de construção do município. Anteriormente, o plenário manteve o veto parcial à proposta que estabelece preferência de vagas para irmãos e irmãos socioafetivos em escolas da rede municipal de Porto Alegre.

Caso os vereadores concluam a análise dos nove vetos ainda nesta quarta, uma sessão extraordinária será convocada para esta quinta-feira (12), especificamente para dar início à análise do plano diretor. Do contrário, os vereadores retomarão a ordem do dia na segunda-feira (16), com a apreciação dos últimos vetos de Melo e, se der tempo, as primeiras medidas envolvendo o plano diretor.