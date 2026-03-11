Análise de vetos do prefeito Melo atrasa início da votação do plano diretor de Porto Alegre

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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