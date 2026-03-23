Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Chapa montada
Notícia

Aliança da direita bate o martelo e encaminha vice de Zucco para a disputa do governo do RS

Progressistas deve anunciar nome na primeira semana de abril, depois de aparar arestas internas

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS