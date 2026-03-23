Aliança da direita bate o martelo e encaminha vice de Zucco para a disputa do governo do RS

Silvana e Zucco formarão chapa da direita para concorrer ao Palácio Piratini. Gabinete Silvana Covatti / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A deputada estadual Silvana Covatti (PP) será a candidata a vice-governadora na chapa com Luciano Zucco (PL). O nome dela é unanimidade entre os partidos que integram a aliança de direita e deve ser anunciado pelo Progressistas na primeira semana de abril, depois de aparar arestas internas.

Entre os fatores determinantes para a escolha de Silvana estão o diálogo com o eleitorado feminino e seus posicionamentos mais alinhados com a centro-direita, onde Zucco tem menos inserção. O carisma e a trajetória da deputada — que foi a primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa e secretária da Agricultura do Estado — também foram levados em conta.

Oficialmente, para evitar nova divisão interna, os líderes do PP agem com cautela e dizem que ainda é preciso formar consenso em torno do nome que será indicado. Isso porque o senador Luis Carlos Heinze se movimentou nos bastidores, ao longo das últimas semanas, para viabilizar seu nome.

No final de 2025, Zucco ofereceu a vaga ao senador que, em fim de mandato, já garantiu que não concorre a outro cargo senão o de vice-governador. Entretanto, a avaliação no PL é de que os eleitores dos dois têm basicamente o mesmo perfil, e uma dobradinha não ampliaria as chances de vitória.

O senador é considerado um nome forte e respeitado por todos os integrantes da coligação, e o PP usará os próximos dias para costurar uma solução harmoniosa. Uma possibilidade ventilada é de ofertar para Heinze uma secretaria de peso em eventual governo de Zucco.

A indicação para a vaga de vice foi assunto de reunião na manhã desta segunda-feira (23), entre Zucco e os presidentes dos cinco partidos que integram a aliança de direita. Estiveram presentes Giovani Cherini (PL), Carlos Gomes (Republicanos), Everton Braz (Podemos) e Marcelo Slaviero (Novo), que deram a Covatti Filho (Progressistas) aval para o nome de Silvana.

Também há consenso interno de que Ubiratan Sanderson (PL) será candidato ao Senado, ao lado de Marcel van Hattem (Novo), apesar do acordo firmado entre PL e PP. Na negociação, havia previsão de que os progressistas indicassem, além do vice, um dos candidatos a senador na chapa majoritária, o que não acontecerá.

Zucco reuniu-se, nesta segunda (23), com presidentes estaduais dos partidos que integram aliança de direita. Mateus Raugust / Divulgação

Lançamento de pré-campanha

Zucco irá lançar sua pré-candidatura no dia 11 de abril, aproveitando a agenda de Flávio Bolsonaro (pré-candidato à Presidência pelo PL) em Porto Alegre, e deverá usar o palanque para apresentar Silvana como sua vice. No evento, integrantes do PL e dos outros partidos da coligação devem aproveitar para registrar fotos ao lado de Flávio e produzir material que vai ser aproveitado na campanha, a partir de agosto.

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